وائل كفوري يفكر بالترشح للانتخابات النيابية

دخل الفنان اللبناني وائل كفوري اجواء الانتخابات النيابية، على طريقته الخاصة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في مايو المقبل.

وكتب كفوري تغريدة شعرية وجهها الى متابعيه عبر «تويتر» جاء فيها: «عم حضر يا احبابي برنامج انتخابي، وعم فكر بهاليومين اترشح عالنيابة».

يذكر ان كفوري يواصل تجهيز البومه الجديد المزمع طرحه قبل نهاية العام الحالي، وينوي العودة من خلاله الى الالوان الغنائية التي اشتهر بها في تسعينات القرن الماضي.