واتسون تدعم ضحايا التحرش بمليون جنيه استرليني

تبرعت الممثلة البريطانية ايما واتسون بمليون جنيه استرليني (1٫4 مليون دولار) لصندوق انشئ في لندن لدعم النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات جنسية او تحرش. وقدم “صندوق العدالة والمساواة” في افتتاحية صحافية من توقيع اكثر من 190 امرأة ينشطن في مجالي السينما والتلفزيون في بريطانيا، نشرت للتنديد بفضائح التحرش الجنسي المتوالية.

وقد اطلقت مبادرة مماثلة في الولايات المتحدة في يناير مع صندوق “تايمز آب” الغرض منه تقديم المساعدة والمشورة القانونية لضحايا التحرش. وبالاضافة الى واتسون، ساهم نجوم بريطانيون عدة في تمويل هذه المبادرة ابرزهم كيرا نايتلي وايما تومبسون وتوم هيدلستون الذي تبرع بعشرة آلاف جنيه استرليني.

واطلق هذا الصندوق بالتزامن مع توزيع جوائز “بافتا” السينمائية البريطانية، حيث القت فضائح الانتهاكات الجنسية في قطاع السينما المتوالية منذ اشهر عدة بظلالها على الحفل، كما الحال خلال تسليم جوائز “غولدن غلوب” الاميركية في يناير.

واتشحت النجمات بالاسود تنديدا بفضائح التحرش الجنسي التي طالت البعض من كبار الاسماء في القطاع، على غرار المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين.

وقد احدثت فضيحة واينستين هزة عنيفة في قطاع السينما تردد صداها في مجالات شتى، من الرياضة الى السياسة مرورا بالاعلام.