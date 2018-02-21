… واستقبل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وشارك في حفل استقبال رئيس السلطة الفلسطينية

نيويورك ـ كونا: استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادونيف في نيويورك على هامش زيارته لترؤس عدد من جلسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار رئاسة الكويت الدورية للمجلس خلال شهر فبراير الحالي.

من جهة اخرى شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في حفل الاستقبال الذي اقامه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمقر الامم المتحدة في نيويورك.