واشنطن بوست: “رؤية 2030” ترجمة لأفكار وطموحات الشباب السعودي

واشنطن – وكالات: أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان “2030” إصلاحية تنوي استعادة الإسلام الوسطي، وتلبي طموحات الشباب السعودي.

وكتب الباحث في معهد واشنطن دينيس رويز مقالاً في الصحيفة تناول فيه ما لمسه من زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية من تغيير كبير سيؤثر إيجاباً على المملكة والمنطقة.

وقال إنه لم يرَ أياً من المشككين بالرؤية داخل المملكة “بل سمع أصواتهم من الخارج فقط، مبدياً إعجابه بالإشراك الكبير للمرأة في كل القطاعات والدور المهم للشباب ما دون سن الـ30 والحوار المفتوح وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم والأهم من ذلك الحماسة التي يحملها الشباب المصرون على التغيير وتطبيق رؤية ولي العهد التي باتت قضيتهم”.

وأضاف “ما يجعل حملة التغيير ورؤية ولي العهد في المملكة ذات مصداقية عالية هو محليتها إذ جاءت من الداخل ولم تكن رداً على أي ضغوط خارجية”.

وأكد أن ما يحدث في المملكة هو الخيارالأفضل على الإطلاق في ظل الاضطرابات والصراعات التي تستهلك المنطقة ويتوقع أن يكون التحول الحالي للمملكة نقطة تحول مهمة للعالم العربي وليس لمنطقة الخليج فقط، حيث تعد رؤية ولي العهد النموذج الأول الناجح للتنمية في البلاد العربية.

وشدد على أن النجاح السعودي يعد نجاحاً لأهم حلفاء الولايات المتحدة وتعزيزاً للأمن والاستقرار.