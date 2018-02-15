واشنطن تجدد الدعوة إلى حل الأزمة الخليجية

واشنطن – كونا: جدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية تأكيد رغبة بلاده في التوصل الى حل للخلاف الخليجي، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة جميع الدول المعنية إضافة الى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في تصريح للصحافيين مساء أول من أمس على هامش وجوده برفقة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعمان، ان التوصل الى حل للخلاف الخليجي يحقق المصالح المشتركة التي يمثلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته “آلية تعاونية”.

وأضاف المسؤول إن الحل سيصب كذلك في تعزيز القدرة “المشتركة والقوية” لمواجهة تنظيم “داعش” ومباعث القلق الأخرى لدى دول مجلس التعاون، عن الأمل في التوصل الى حل للخلاف الخليجي، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها في هذا الاطار.

وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية استضافة الولايات المتحدة قمة مع دول مجلس التعاون، أعرب المسؤول عن “الأمل في إمكانية انعقاد قمة خليجية بناءة”، مشدداً على أهمية الحفاظ على “فعالية” مجلس التعاون كمنظمة وعدم تأثره بالخلاف الحالي.

وكانت الولايات المتحدة أكدت مرات عدة دعمها للجهود التي تبذلها دولة الكويت من أجل حل الخلاف ضمن اطار البيت الخليجي.