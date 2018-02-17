واشنطن-أ ف ب:

وضعت ادارة الرئيس دونالد ترامب ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الالمنيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الامن القومي الاميركي والوظائف في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر هاتفي، قال وزير التجارة الاميركي ويلبور روس الذي قدم تقارير الى الرئيس ترامب في يناير ان «كلا من هذه التقارير توصل الى ان (…) الواردات (الفولاذ والالمنيوم) تهدد بالحاق الضرر باقتصادنا. لذلك نوصي بهذه الاقتراحات».

ويقضي الخيار الاول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران ستراتيجيين ايا كان بلد المصدر. اما الخيار الثاني فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

وكان الرئيس الاميركي صرح الثلاثاء ان الواردات باسعار منخفضة «قضت» على الصناعات الاميركية في قطاع الحديد والالمنيوم، مشددا على الامن القومي اذ ان الفولاذ يستخدم في الصناعة الدفاعية.

ولدى الرئيس ترامب مهلة تنتهي في 11 ابريل للبت في ملف الفولاذ، وحتى 19 ابريل بشأن الالمنيوم.

ولم يعبر ترامب عن تأييده لاي من الخيارات بصيغتها الحالي. وقد يقرر فرض رسوم جمركية اكبر من تلك الواردة في المقترحات.

والمقترحات الثلاثة تقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 24 بالمئة على الاقل على كل واردات الفولاذ ايا كان بلد المنشأ، او رسم يبلغ 53 بالمئة على الاقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، او حصة واردات تعادل 63 بالمئة من الواردات المستوردة من كل بلد استنادا على الكميات التي سجلت في 2017.

اما الالمنيوم، فيتضمن الاقتراح الاول فرض رسم يبلغ 7,7 بالمئة على وارداته من كل الدول، او 23,6 بالمئة من الواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. اما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها ب86,7 بالمئة من الواردات استنادا الى تلك التي سجلت في 2017.

وقال روس ان «الولايات المتحدة هي اكبر مستورد للفولاذ في العالم. وارداتنا أكبر باربع مرات تقريبا من صادراتنا»، معبرا عن اسفه لانه لبعض انواع الفولاذ «لم يعد هناك سوى منتج اميركي واحد».

وأوصت الوزارة الرئيس دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والالمنيوم من الصين ودول أخرى تتراوح بين فرض رسوم جمركية وحصص للواردات.

وتضمنت نتائج طال انتظارها لمراجعات متعلقة بالامن القومي للصناعتين مقترحات بفرض رسوم استيراد موحدة لا تقل عن 24 في المئة على جميع منتجات الصلب من كل الدول ورسوم لا تقل عن 7ر7 في المئة على جميع منتجات الالمنيوم من كل الدول.

وردت وزارة التجارة الصينية على ذلك بقولها ان ما توصلت اليه هذه المراجعات لا أساس له من الصحة ولا يتفق مع الحقائق وان الصين ستتخذ الاجراءات اللازمة لحماية مصالحها اذا أثر القرار النهائي عليها.

وأكد وزير التجارة الاميركي ويلبور روس أن ترامب سيكون له القرار النهائي بما في ذلك احتمال استثناء دول معينة مثل شركاء أميركا في حلف شمال الاطلسي من أي قيود.

وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على ضبط النفس في استخدام أدوات الحماية التجارية واحترام قواعد التجارة المتعددة الاطراف والقيام باسهام ايجابي في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي.