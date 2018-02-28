واشنطن تدرج سبعة تنظيمات موالية لـ “داعش” على لائحة الإرهاب

عواصم – وكالات: أدرجت وزارة الخارجية الأميركية سبعة تنظيمات موالية لتنظيم “داعش” على لائحة الإرهاب، وأكدت أن هذه الخطوة حاسمة لتفكيك شبكة “داعش” العالمية، ومنع التنظيمات التابعة له من الحصول على الموارد.

وذكرت، إن هذه التنظيمات هي فروع “داعش” في غرب أفريقيا والفلبين وبنغلاديش والصومال ومصر، و”جند الخلافة” في تونس، ومجموعة “موتي”، والقائدان مهد معلم وأبو مصعب البرناوي.

وأوضحت، أنه نتيجة للإدراج، “يحظر على الأميركيين عموماً الدخول في معاملات مع هذه التنظيمات، كما يتم تجميد مختلف ممتلكاتها ومصالحها الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة. كما يعتبر توفير الدعم المادي أو الموارد لهذه التنظيمات عن علم، أو محاولة القيام بذلك، أو التآمر للقيام بذلك، جريمة”.

وأفادت بأن “هذه الإدراجات تشكل جزءا من خطة شاملة أوسع لهزيمة داعش، والتي بالتنسيق مع التحالف الدولي، حققت تقدماً كبيراً نحو تحقيق هذا الهدف”.