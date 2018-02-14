عواصم – وكالات: استعرض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، أزمات الشرق الأوسط، مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

وذكر بيان صدر، عن الديوان الملكي، أن الملك عبدالله وتيلرسون بحثا علاقات الشراكة الستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وضرورة التوصل لحلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، حيث أكد الملك عبد الله أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً لحل الدولتين، وبما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بينما أعرب تيلرسون عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، حصول الأردن على تعهد بمساعدات مالية منها لخمس سنوات أخرى، بمذكرة تفاهم وقعها تيلرسون، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بقيمة 6.375 مليارات دولار، من العام الجاري وحتى العام 2022.

وطالب تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي، إيران بسحب قواتها من سورية والعراق ولبنان واليمن، مؤكدا “قلق واشنطن تشعر إزاء التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل بسورية”.

وفي وقت لاحق، طالب تيلرسون في مقابلة متلفزة، إيران بسحب قواتها من سورية ولبنان واليمن والعراق، محذراً من أن وجودها في تلك البلدان يشكل عاملاً لعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن قوات بلاده ستبقى في العراق وسورية حتى هزيمة “داعش” نهائيا وضمان عدم عودته.

وعن عملية السلام، شدد على أنه يفهم “هواجس الرئيس عباس بشأن بعض الخطوات والقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة، ورسالتي لعباس هي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بعملية سلام ناجحة”.

على صعيد آخر، التقى تيلرسون في عمان، أمس، وفداً من هيئة التفاوض السورية المعارضة، برئاسة نصر الحريري، الذي أكد بتغريدة، “الاتفاق على محاسبة مجرمي الحرب والنظام لاستخدامه السلاح الكيماوي”.

في غضون ذلك، حذّرت الاستخبارات الأميركية “سي آي ايه” من مخاطر عديدة تهدد أمن الولايات المتحدة، لكنها شدّدت على الخطر الذي تشكله إيران في الشرق الأوسط، منوهة بمذكرة للكونغرس بتزايد الخطر على الأميركيين في العراق من تهديدات “الحشد الشعبي” والميليشيات الشيعية”.

وقال مدير الاستخبارات دانييل كوتس، “تبقى إيران أكبر راع للإرهاب ومنافساً في الشرق الأوسط”، مؤكدا أنها تسلّح ميليشيات “حزب الله” التي تنشر قوات في سورية وتهدد أمن المنطقة والولايات المتحدة.

في المقابل، وجه المدعي العام بطهران عباس جعفري دولت عبادي، للبروفسور الإيراني- الكندي المعروف ومؤسس “صندوق تراث الحياة البرية الفارسية” سيد إمامي، الذي توفي في أحد السجون الإيرانية، اتهاما رسميا بالانتماء لشبكة تجسس تابعة للاستخبارات الاميركية والموساد الإسرائيلي، متهما المنظمة التي أسسها بالعمل كستار لتجميع معلومات سرية في مجالي الدفاع والصواريخ.

وفي اوتاوا جددت الحكومة الكندية مطالبتها نظيرتها الايرانية بتقديم توضيحات حول ظروف وفاة إمامي بسجنه.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف اتفق في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على تنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، موضحة أن “الطرفين اتفقا على استمرار التنسيق في هذا المسار بهدف الحفاظ على الخطة، وحماية المصالح الوطنية الإيرانية على خلفية التوجه السياسي الدولي السلبي تجاه الاتفاق”.