عواصم – وكالات: في تحرك غربي خليجي ردا على الفيتو الروسي ضد قرار أممي يدين تسليح إيران للحوثيين، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن إدانتها لطهران، بسبب انتهاكها حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن، فيما جرت محادثات هاتفية بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات بشأن التصدي لأنشطة نظام الملالي المزعزعة لإستقرار المنطقة.

وذكرت الدول الأربع في بيان مشترك، أول من أمس، “نرحب بالتقرير النهائي” للخبراء الأمميين، الذي خلص الى ان ايران لم تمنع وصول هذه الصواريخ الى اليمن، من دون تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ الى الحوثيين.

وأضافت الدول الأربع “نعرب سوياً عن قلقنا العميق” إزاء الخلاصات التي تتضمنها، و”ندين عدم تنفيذ” طهران لالتزاماتها “ما يعرض للخطر السلام والاستقرار الإقليميين”، داعية إيران إلى “التوقف فوراً عن كل أنشطتها التي تتعارض أو تنتهك” الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على لإرسال الأسلحة إلى اليمن.

في المقابل، ردت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، “منذ ثلاث سنوات وسلوك الولايات المتحدة وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي غير بناء ويضفي شرعية على العدوان في اليمن”.

وبشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن، دعا البيان المشترك، جميع أطراف النزاع إلى “ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، كما دعا إلى “السماح باستمرار وصول البضائع الإنسانية والتجارية إلى جميع المطارات والموانئ اليمنية (بما في ذلك الحديدة) واتخاذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش”.

من ناحية ثانية، بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والإمارات الشيخ محمد بن زايد أنشطة إيران “المزعزعة للاستقرار” ومكافحة الإرهاب.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن ترامب بحث معهما تعزيز الشراكة الستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية الأخرى في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف إن ترامب شكر الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج “التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين”.