والد نيمار يؤكد غيابه ستة أسابيع

ريو دي جانيرو-أ ف ب:

أعلن والد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، ان ابنه سيغيب ستة اسابيع على الاقل بسبب الاصابة التي تعرض لها، ما يؤكد عدم مشاركته في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الأسبوع المقبل.

وأوضح نيمار الاب امس للقناة البرازيلية لشبكة «إي إس بي إن» الرياضية «باريس سان جرمان يعرف تماما انه لا يستطيع الاعتماد على نيمار في مبارياته المقبلة: سيمتد علاجه من ستة الى ثمانية اسابيع، سواء أجرى عملية جراحية أم لا».

ويقطع هذا التصريح الشك باليقين لجهة غياب النجم البرازيلي عن مباراة الاياب الأوروبية التي يستضيف فيها سان جرمان ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في السادس من مارس، ويسعى خلالها الى تعويض خسارته ذهابا في مدريد بنتيجة 1-3.

وكان النادي الباريسي أعلن ان أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، تعرض لالتواء في الكاحل وشق في مشط القدم في المباراة ضد مرسيليا (3-صفر) في الدوري الفرنسي الأحد، علما انه خرج قبل نهايتها بأقل من ربع ساعة، على حمالة وهو يبكي من شدة الألم.

ولم يعلن النادي الباريسي فترة غياب نيمار الذي انضم الى صفوفه في صيف العام 2017 قادما من برشلونة الاسباني، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

بدوره، أشار مدرب سان جرمان الاسباني أوناي إيمري الى ان أي قرار بإجراء عملية جراحية لنيمار لم يتخذ بعد، متحدثا عن وجود امكانية لخوضه مباراة الاياب ضد ريال، على رغم إقراره بأن هذه الامكانية «ضئيلة».