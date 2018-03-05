وبحث وشهريار العلاقات الكويتية البنغالية وتطورات المنطقة

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أمس مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش محمد شهريار علم الذي يزور البلاد حاليا اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما أقام الجار الله ظهر أمس مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير بنغلاديش لدى الكويت اس ام أبو الكلام والوفد المرافق للضيف.