ودائع البنوك المحلية شهدت زيادة بمقدار 190 مليون دينار إلى 3 مليارات دينار

النقد المتداول تراجع بنسبة 4٫6٪ إلى 1٫6 مليار دينار والسندات استقرت عند مستوى 1٫7 مليار دينار

“المركزي” يصدر سندات وتورقاً بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 2٪

كتب – محمود شندي:

أشار كشف الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي خلال شهر يناير 2018 الى نمو موجودات البنك بنحو 94.8 مليون دينار بما يعادل 1% لتبلغ 9.6 مليار دينار بعد ان كانت 9.5 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي فيما حققت حسابات وودائع البنوك المحلية لدى المركزي نموا بنحو 190.6 مليون دينار بنسبة 6.7% لتبلغ نحو 3 مليار دينار بعد ان بلغت 2.8 مليار في ديسمبر 2017 فيما بلغ اجمالي رصيد الذهب لدى المركزي 31.7 مليون دينار ، في حين تراجعات حسابات الحكومة لدى المركزي بنحو 5 مليون دينار لتبلغ 1.7 مليار دينار.

وأظهرت بيانات الحساب الختامي للمركزي ان الأرصدة النقدية وحسابات وسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية ارتفعت بنحو 92 مليون دينار بمعدل 1% لتبلغ 9.56 مليار دينار، مقابل 9.47 مليار دينار في ديسمبر ، اما حجم الموجودات الاخرى فقد ارتفعت بنحو 2.1 مليون دينار لتبلغ نحو 62.1 مليون دينار ، فيما ارتفع اجمالي المطلوبات الاخرى بنحو 11 مليون دينار لتبلغ نحو 335 مليون دينار.

واشارت البيانات الى أن رصيد صندوق الاحتياطي العام لدى “المركزي” استقر عند مستوى 435.4 مليون دينار بنهاية يناير ، فيما شهد النقد المتداول تراجعا بنحو 80.5 مليون دينار بما يعادل 4.6% ليبلغ نحو 1.6 مليار دينار ، فيما استقر حجم سندات المركزي عند مستوى 1.7 مليار دينار ، فيما سجلت مطلوبات المؤسسات الدولية نحو 179.4 مليون دينار، فيما بلغت التأمينات مقابل الاعتمادات المستندية نحو 462.4 مليون دينار.

وكانت التقارير المالية للبنك المركزي قد اشارت الى نمو حجم التسهيلات الشخصية خلال 2017 بنحو 629.2 مليون دينار بما يعادل 4.3% لتصبح نحو 15 مليار دينار بعد ان كانت نحو 14.4 مليار دينار في ديسمبر 2016 واحتلت بذلك المرتبة الاولى من حجم التسهيلات الائتمانية ، فيما بلغ حجم التسهيلات الموجهة الى القطاع الاستهلاكي مليار دينار في ديسمبر 2017 وهي القروض الشخصية متوسطة الاجل التي تقدم للعميل لتمويل احتياجاته الشخصية بتراجع بنحو 56.7 مليون دينار في ديسمبر 2016 ، اما قطاع التسهيلات المقسطة والتي تشير الى القروض الشخصية طويلة الاجل التي تقدم للعميل لاغراض غير تجارية فقد بلغت في ديسمبر 2017 نحو 10.9 مليار دينار بنمو 886.8 مليون دينار قياسا بديسمبر 2016.

الى ذلك اعلن بنك الكويت المركزي امس تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية قدرها 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار)، لأجل ثلاثة اشهر بمعدل عائد 2 في المئة.

يذكر ان بنك الكويت المركزي اعلن الاثنين الماضي تخصيص اصدار لسندات وتورق بقيمة 160 مليون دينار (نحو 528 مليون دولار) لنفس الاجل والعائد، وتأتي عمليات اصدار السندات والتورق بهدف تنظيم السيولة.