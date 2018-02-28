وداع مؤثر لسريديفي كابور

بومباي ـ أ ف ب:

اصطف آلاف الهنود في طوابير ملأت شوارع بومباي للمشاركة في وداع نجمة بوليوود سريديفي التي توفيت بشكل مفاجئ في دبي.

الممثلة البالغة من العمر 54 عاما والتي تصنف من أهم نجمات السينما الهندية، توفيت إثر غرقها عرضا في حمام غرفتها الفندقية في دبي وأعيد جثمانها على متن طائرة خاصة إلى بومباي حيث كانت تعيش.

وقد تقاطر الهنود بالآلاف لإلقاء نظرة الوداع على النجمة التي كان جثمانها مسجى بقاعة في اندهيري قلب الصناعة السينمائية البوليوودية قبل حرقه في مراسم خاصة وتقدم الحضور نجوم بوليوود خصوصا ايشواريا راي باتشان.

وفي طابور انتظار ضرب حوله طوق أمني كبير، حمل محبو النجمة الراحلة وردا أو صورا لها. واجتاز البعض مئات الكيلومترات للمشاركة في المراسم.

وأدت وفاة سريديفي إلى سيل من رسائل التكريم من مختلف أنحاء الهند، من الأوساط الفنية إلى الدوائر السياسية العليا في البلاد.

وكانت شرطة دبي أعلنت ان تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وكانت الممثلة واسمها الأصلي شري أما يانغر أيابان، خطت خطواتها الأولى في مجال السينما في نهاية الستينات في سن الرابعة.

ومثلت في عشرات الافلام من بينها “شاندني” و”مستر إينديا” و”موالي”.