كتب – محمود شندي:

قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم، ان البنك لديه استراتيجية توسعية في الكويت وذلك من خلال افتتاح 3 فروع جديدة في العديد من المناطق خلال 2018 ، لافتا الى ان وربة يعمل على اطلاق 5 خدمات مالية جديدة لعملائه في اطار خطة التطوير المستمره .

واضاف الغانم في مؤتمر صحافي عقده البنك امس بمناسبة اطلاق خدمة فتح حساب السنبلة عبر موقع البنك الالكتروني ان وربة حريص على تعزيز نجاحه في خدمة تمويل الافراد بعد النمو الكبير الذي حققه خلال 2017 ، كما انه يعمل على المشاركة في تمويل مشاريع القطاع النفطي .

وحول الخدمة الجديدة، قال الغانم ان العملاء الجدد الراغبين في التقدم بفتح حساب السنبلة يستطيعون القيام بطلب هذه العملية دون الحاجة لزيارة أي فرع من أفرعه ، مشيرا الى ان الخدمة الجديدة تأتي في اطار استراتيجية البنك الخمسية الطموحة والتي تقتضي بتطوير بنيته الرقمية تجاوباً مع متطلبات العصر ورغبات العملاء لما لذلك من أثر كبير في تسريع إجراء وإنجار المعاملات المصرفية على إختلافها .

ولفت الى ان البنك يقدم أحدث حلوله للخدمات المصرفية التكنولوجية والتي من خلالها سيستطيع العملاء الجدد الراغبين التقدم بفتح حساب السنبلة من القيام بطلب هذه العملية عبر موقع البنك الالكتروني مشيرا الى ان هذه الخاصية تمكن العميل وفي غضون خمس دقائق فقط من طلب فتح حساب السنبلة الجديد الخاص بهم في أي وقت وأي مكان. وفي غضون ساعتين، سيكون البنك -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- قد قام باستلام الطلب ومعالجته وتمريره للموافقة عليه. ومن ثم، سيتصل موظفو بنك وربة بالعميل لتحديد الموعد الذي يناسبه لإستلام بطاقة حساب السنبلة والتوقيع على الأوراق المطلوبة والتحقق من هوية العميل قبل تفعيل الحساب.

واضاف الغانم ان الخدمة تتمير بسرعتها وسهولتها، كما تتسم هذه الخدمة الجديدة بأعلى درجات الحماية لمعلومات العميل المقدمة عبر الانترنت؛ حيث تستخدم أحدث المعايير المطبّقة في أمن المعلومات يتم من خلالها المطابقة بين صورة الشخص الموجودة على البطاقة المدنية مع صورة selfie من خلال الهاتف الذكي بالاضافة الى طلب توقيعاً إلكترونياً للتأكد وإعتماد صحة البيانات.

حلول مبتكرة

وقال ” نحن نسعى في بنك وربة إلى ابتكار وتبنّي أحدث الخدمات والحلول المصرفية التي تشكل قيمة مضافة على تعاملات العملاء البنكية وتعكس احترامنا لرغباتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بهذه الخدمات. مع التوجّه العالمي الحالي الذي أصبح يعتمد على الأجهزة الذكية على اختلافها وشبكات الانترنت من أجل إجراء التعاملات اليومية المتعددة، كان لا بد من اعتماد هذه التقنيات واستخدامها في التعاملات البنكية أيضاً، من ضمنها طلب فتح حساب جديد للعملاء الجدد عن طريق الانترنت بالكامل دون الحاجة لزيارة أي من فروعنا. وهو الامر الذي يسعدني أن أؤكد بأن بنك وربة سبّاق في استخدام هذه التقنية مما يعكس التزامنا بتحقيق رؤيتنا الرامية للنهوض بالقطاع الصيرفي الإسلامي”.

وأكد الغانم على أن بنك وربة يضاعف جهوده في ضخ الاستثمارات اللازمة لتعزيز بنيته الرقمية وفق مستويات عالمية يضمن من خلالها تصميم خدمات رقمية تلبي تطلعات العملاء وتوجهاتهم ويحرص فيها على أن تقلص عاملي الوقت والجهد لهم. فعميل بنك وربة يستطيع مباشرة اتمام معاملاته المصرفية عبر وربة أون لاين وهو الموقع الالكتروني التفاعلي للبنك الذي خضع إلى تطور كبير وتحول إلى فرع الكتروني مرن يستجيب إلى متطلبات العملاء بيسر وسهولة.

واوضح أن بنك وربة يسير بثبات نحو احداث الفرق الإيجابي في التطور الرقمي وتعزيز الصيرفة الإسلامية بخدمات رقمية متطورة ونوعية. ان الاتجاه العالمي المتنامي نحو الخدمات المصرفية الرقمية يزيد الى مسؤوليتنا بأن نبقي عملاءنا في الكويت على تماس مع هذه التقنيات الحديثة عبر تصميم خدمات وفق المنصات التكنولوجية المتقدمة لكي تضفي القيمة على تجربتهم المصرفية وتحيلها الى متعة حقيقية.

الخدمات الرقمية

واكد انه سيتم تعميم عملية طلب فتح الحساب المتأتمتة بالكامل للعملاء الجدد على مختلف حسابات البنك مما يضفي مزيداً من المرونة والسهولة على هذه العملية، ويوفر الوقت والجهد على العملاء كما يقلل من متاعب جمع الاوراق المطلوبة لفتح الحساب من قبل الجهتين سواءً العميل أو موظفي البنك وهو ما يعني فاعلية أكبر وإنجاز أسرع لهذا النوع من المعاملات.