“وربة” يعزز حلوله المصرفية بخدمة «الراتب اكسبرس

حقق بنك وربة إنجازات متعددة في ابتكار خدمات وحلول مصرفية نوعية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية وترتكز على معايير توفير الجهد والوقت على العميل، وبناء عليه، يعزز البنك جهوده مع حلول مصرفية الى محفظته للخدمات الرقمية المميزة والتي يقدمها تحت شعار «أكسبرس» وهي خدمة «الراتب اكسبرس». الخاصة بعملائه لحساب الراتب ممن يحملون بطاقته الائتمانية. وتعد هذه الخدمة التي ينفرد بنك وربة، باطلاقها خدمةً مميزةً تتيح لعملاء بنك وربة الفرصة لسحب راتب مقدم، بما يصل إلى 100 % من صافي راتب شهري واحد، بحيث يمكن الاستفادة منه عند حاجة العميل لمبالغ نقدية يمكنه سحبها من أي جهاز صراف آلي ليستطيع الإيفاء وتسديد المصاريف الطارئة. تأتي هذه الخدمة ضمن حرص بنك وربة على ابتكار حلول مصرفية نوعية، يحرص في تصميمها على أن تشكّل قيمة مضافة على تعاملات العملاء المصرفية وتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الكويت بخدمات غير مسبوقة كما مساعدة العملاء على تحمل الأعباء المالية.

وبموجب هذه الخدمة المبتكرة، يمكن للعملاء، من حملة البطاقات الائتمانية وفق نظام السداد الكامل ، من القيام بطلب الراتب مقدماً ليتم تحويله من بطاقته الائتمانية وإيداعه بتاريخ ثابت وهو العاشر من الشهر وذلك دون أي رسوم مضافة على الإطلاق بحيث يتم تحصيل المبلغ لاحقاً عند نزول الراتب في نهاية الشهر.