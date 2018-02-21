رحل البستان – بستان الشعر – وبرحيله يتهاوى عمود من أعمدة شعر النبط في الخليج وجزيرة العرب, رحل الى رحمة الله الشاعر الكبير محمد خلف الخس بعد مسيرة طويلة مع الشعر والقوافي سطّر فيها اجمل الأبيات وأروع القصائد التي سارت بها الركبان, ورددها الناس في جميع بلدان الخليج, فقد كان له اُسلوب رائع جميل متميز جعل قصائده في المقدمة دائما فحفظها الصغار والكبار, وتغنى بها السمار, وازدانت بها منتديات الشعر والأدب. فكان وبجداره شاعر زمانه وأديب عصره, وقد تميز, رحمه الله, بالخلق الرفيع والتواضع الجم وحسن التعامل وطيب المعشر ورقي الأخلاق, فقد كان شاعرنا صديقا للجميع, ولَم يكن على خلاف مع احد محبوبا من الجميع مقدرا عند الصغير والكبير!

اثرى الخس، رحمه الله، مكتبة التراث الشعبي بقصائد في غاية الروعة والجمال والاجادة، كان سهل الأسلوب قريبا من القلوب، قصائده تتداول بين الناس لما تتمتع به من سهولة وسلاسة، فقد كانت من النوع السهل الممتنع الذي يسهل حفظه وتصعب مجاراته وقليل من الشعراء الذين يستطيعون سلوك هذا النهج من الشعر الذي يحتاج الى موهبة فذة، وتمكن زائد، فمن الصعب ان نجد مثل شاعرنا الخس رحمه الله وأسلوبه الرائع كما كان له طريقته الخاصة بالاداء المتميز البعيد عن التكلف أو الأداء التقليدي فقد كان الناس يطربون لسماع قصائده بالقائه الرائع الذي يضفي على جمالها جمالاً وعلى وحلاوته حلاوة!

كان، رحمه الله، من مؤسسي برامج البادية في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، كما كان عضوا مؤسسا في ديوانية شعراء النبط، وله اسهامات كثيرة وكبيرة في مجالات الشعر والأدب، فقد تضمن كثير من المؤلفات أشعاره الا ان أدب هذا الشاعر الكبير لم يدرس كما يستحق الا ان قصائده محفوظة!

اطلق على شاعرنا لقب “البستان” نظرا لتنوع قصائده وجمالها، فكان كالبستان الذي يحتوي كل ما هو جيد وشيق ومفيد، وقد اختلف باسم من اطلق على شاعرنا اللقب، هل هو الملك عبدالعزيز أو الملك سعود بن عبدالعزيز (رحمهما الله)، رحم الله الشاعر محمد الخس فقد كان تقيا ورعا واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان … آمين.

طلال السعيد