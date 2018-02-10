نظم قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالتعاون مع صندوق اعانة المرضى أمس سباق المشي الرياضي الأول بعنوان «صحتي في رياضتي، وذلك برعاية وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي وحضور مدير الاسناد يحيى الرشيدي وعدد من مسؤولي «اعانة المرضى».

وأقيم الماراثون لمسافة 2٫5 كيلو متر في الساحة المقابلة لستاد جابر وشهد مشاركة من مختلف الفئات العمرية، حيث انطلق في الساعة التاسعة صباحا وانتهى في الـ 11 بتوزيع الجوائز على الفائزين العشرة الأوائل بينهم عدد من منتسبي وزارة الأوقاف.