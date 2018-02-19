وزارة التجارة: 132٫7 مليون دينار اجمالي صادرات الكويت غير النفطية خلال العام 2017

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية امس: إن إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية خلال عام 2017 بلغت 132.7 مليون دينار كويتي (نحو 441 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الوزارة في بيان امس أن صادرات البلاد غير النفطية للدول العربية بلغت 77.8 مليون دينار (نحو 258.8 مليون دولار) في حين بلغت صادراتها للدول الأخرى 54.8 مليون دينار (نحو 182 مليون دولار).

وبينت أن العراق هي أكبر الدول العربية التي صدرت لها الكويت خلال 2017 بإجمالي 40.1 مليون دينار كويتي (نحو 133.3 مليون دولار) تلتها الأردن بصادرات بلغت 14.1 مليون دينار (نحو 46.9 مليون دولار) ثم لبنان بـ6.2 مليون دينار (نحو 20.6 مليون دولار) ومصر بنحو 5.7 مليون دينار (نحو 18.9 مليون دولار).

وذكرت أن صادرات الكويت غير النفطية للجزائر العام الماضي بلغت 4.9 مليون دينار (نحو 16.3 مليون دولار) فيما بلغت الصادرات لتونس 2.2 مليون دينار (نحو 7.3 مليون دولار) والمغرب بنحو 1.55 مليون دينار (نحو 5.1 مليون دولار) ثم اليمن ب 1.5 مليون دينار (نحو 4.9 مليون دولار).

وأشارت إلى أن صادرات الكويت غير النفطية للسودان خلال 2017 بلغت 914.7 ألف دينار (نحو 3 ملايين دولار) في حين بلغت لفلسطين 277.6 الف دينار (نحو 921 ألف دولار) ثم ليبيا بـ5697 دينارا (نحو 18.9 ألف دولار).