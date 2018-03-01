السبيعي: تحديد المراكز المسائية وفقاً لتعاميم الخدمة المدنية وضوابط العمل الرسمي

اعلنت وكيل وزارة الدولة لشؤون الخدمات “وزارة المواصلات” بالإنابة بثينة السبيعي، بدء استقبال المراجعين في العديد من مراكز الوزارة خلال الفترة المسائية من الساعة 2.00 ظهرا وحتى الساعة 8.00 مساء.

وقالت السبيعي في تصريح صحافي، إنه تم تحديد المراكز التي ستعمل خلال الفترة المسائية وفقا لقرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية في شأن احكام وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية.

وأوضحت أن المراكز التي ستفتح ابوابها خلال الفترة المسائية هي مراكز الحكومة مول في كلا من برج التحرير ومقسم الجهراء ومقسم جليب الشيوخ ومقسم القرين ومقسم جابر العلي، اضافة الى مراقبة الفرز وتبادل الارساليات وقسم خدمات برقيات المطار في مطار الكويت الدولي، وقسم الطرود البريدية الوارد في منطقة الصديق، وقسم البريد الممتاز الوارد في منطقة حطين.

وأكدت السبيعي ان افتتاح الفترة المسائية في عدد من المراكز التابعة للوزارة يأتي تماشيا مع توجهات وزيرة الدولة لشؤون الخدمات وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري نحو تقريب خدمات الوزارة خلال العمل في فترة مسائية في أيام العمل الرسمية، لتقديم المعاملات نفسها المقدمة في الفترة الصباحية.

وأشارت في هذا الشأن إلى الحرص على تقديم جميع الخدمات وتبسيط الإجراءات لجمهور المراجعين وتوفير الوقت والجهد وإتاحة الفرصة للمراجعين لإنجاز معاملاتهم الخاصة بقطاعات الوزارة خلال الفترة المسائية.

واوضحت ان مواعيد العمل الرسمية لموظفي هذه المراكز حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية تبدأ من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الثامنة مساء على ان يسمح للموظفين بالتوقيع “البصمة” عند الحضور خلال 30 دقيقة بعد الساعة الثانية، وتحتسب فترة التأخير بعد بداية فترة السماح، ويسمح للموظف بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة.