* العذبي: حكمة الأمير نموذج يحتذى لدولة الثوابت المستقرة

* الأحمد: رجل السلام والمصالحة والمساعي الحثيثة لرفعة الكويت

أكد وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال العذبي أن حكمة وحنكة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نموذج يحتذى به للدولة المستقرة المحافظة على الثوابت الوطنية والعلاقة الحميمية بين الحاكم والمحكوم ونموذج واضح للنهوض بالدولة في شتى المجالات.

وقال الشيخ طلال في بيان صحافي بمناسبة احتفال وزارة النفط غدا “الاثنين” بيوم الشكر والوفاء والعرفان والذي يرفعه موظفو الوزارة الى سمو الأمير: ان الكلمات مهما عظمت تعجز عن تقدير تضحيات سموه لتتبوأ الكويت مكانتها المرموقة بين الدول و الشعوب.

واوضح انه يكفينا فخرا أن الكويت أصبحت في عهد سموه مركزا للعمل الخيري والإنساني الأمر الذي تبلور بحصول سموه على لقب أمير الإنسانية من قبل الأمم المتحدة التي هي أهم محفل عالمي.

ولفت الشيخ طلال الى ان هذا الاحتفال الذي تقيمه الوزارة يتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبمناسبة مرور 12 عاما على تولي سمو الامير مقاليد الحكم في البلاد، مشيرا الى ان الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج والباحث فهد العبدالجليل سيلقيان محاضرة على هامش الاحتفال يستعرضا خلالها مناقب ومآثر سموه على جميع الأصعدة والتضحيات التي قدمها سموه لتتبوأ الكويت مكانتها بين الدول والشعوب.

واضاف أتقدم في هذه المناسبة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 57 على استقلال الكويت والذكرى 27 على التحرير ومرور 12 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه وعلى ولي عهده الأمين موفور الصحة و العافية وعلى الكويت المزيد من الازدهار والتقدم.

من جهتها قالت مراقب العلاقات العامة ومراقب الاعلام البترولي بالإنابة رئيس لجنة الثقافة البترولية في وزارة النفط الكويتية الشيخة تماضر الأحمد «لنفخر بانتمائنا لهذا الوطن المعطاء ولما يوصف به سموه في العالم أجمع بأنه رجل السلام والمصالحة والحنكة السياسية.

واشارت الشيخة تماضر الى ان الاحتفال بيوم الوفاء يأتي شكرا وعرفانا لسموه وما هو إلا تعبير بسيط منا ومن موظفي الوزارة نرفعه لمقام سموه تعبيرا عن صادق مشاعرنا وعظيم امتناننا لما يقوم به سموه وما قام به من مساع حثيثة لرفعة الكويت في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

ودعت الشيخة تماضر الله سبحانه وتعالى بأن يديم على سموه وعلى سمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار في ظل رعاية وحكمة سمو الأمير.