وزيران محسوبان على الحريري ينتقدان قانون الانتخابات

بيروت – “السياسة”:

بالتزامن مع استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، وبعد كلام وزير التخطيط ميشال فرعون من أن تطورات الجنوب قد ترجئ الانتخابات، انتقد وزيران محسوبان على رئيس الحكومة سعد الحريري قانون الانتخابات النسبي الذي سيجري على أساسه هذا الاستحقاق.

وأكد وزير شؤون النازحين معين المرعبي لـ”السياسة”، أن هذا القانون هو “القانون الأرثوذكسي مقنعاً”، وأنه ليس موافقاً عليه، مشيراً إلى أنه طالما أن اللبنانيين اتفقوا عليه، فليتحملوا المسؤولية، ومضيفاً إنه ليس مرشحاً لهذه الانتخابات،

من جهته، اعتبر وزير العمل محمد كبارة أن قانون النسبية وضع لضرب الطائفة السنية، وأن هناك نوايا للتخلص من اتفاق الطائف، والعودة إلى ما قبله، في ضوء النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات.

وذهب أبعد من ذلك، ليؤكد أن الانتخابات المقبلة محاولة لاغتيال سعد الحريري سياسياً بما يمثله من مرجعية وطنية كبيرة، لأنه بهذا الاغتيال السياسي تتحقق أهداف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويسقط لبنان.

وشدد على أن ما نشهده حالياً هو محاولة لإطفاء ثورة اللبنانيين التي قامت بعد استشهاد الحريري، من خلال محاولة شرذمة صفوفها ودفع اللبنانيين إلى إحباط شبيه بذلك الذي كان يفتعله نظام الوصاية لكي يتمكن من التحكم بالشعب اللبناني.