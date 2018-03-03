نهار: الزيارة ناجحة وستدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام

القبندي: اعتماد اتفاقية التعاون بعد اكتمال ترتيباتها القانونية والدستورية

الخرطوم – كونا: اختتمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أول من أمس زيارة رسمية للخرطوم استغرقت ثلاثة أيام. وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح من مطار الخرطوم ان الزيارة كانت ناجحة وشهدت توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الايدي العاملة في مختلف المجالات خاصة التخصصات العليا سواء للقطاع العام أو الخاص بجانب تبادل التجارب خاصة أن السودان رائد في مجال التدريب المهني وتجربة الصيرفة الاجتماعية عبر بنك الادخار وبنك الأسرة.

وأشارت الى أن وزير العمل السوداني سيزور الكويت خلال شهر مايو المقبل لاستكمال توقيع مذكرة التفاهم بعد اكتمال إجراءاتها مضيفة أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات خاصة في المستويات الفنية لتبادل الخبرات والتجارب. وأضافت أن الرئيس السوداني عمر البشير بارك مخرجات الزيارة مؤكدا على روح التعاون والصداقة بين البلدين. وأبدت الصبيح أملها في تأسيس برنامج عمل خلال العام الحالي يعزز هذه العلاقات لمصلحة البلدين وينعكس على عمل الوزارات ذات الصلة.

من جهته قال وزير العمل والاصلاح الإداري السوداني أحمد نهار إن الزيارة ناجحة وستدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.

وأوضح الوزير السوداني أن للزيارة ما بعدها خاصة بعد اعتماد مذكرة التفاهم من قبل مجلسي الوزراء والأمة في الكويت لتفتح مجالات اكبر للتعاون. وشكر نهار وزارتي الخارجية في البلدين على جهودهما في انجاح الزيارة.

في نفس السياق قال السفير الكويتي في الخرطوم بسام القبندي ان الوزيرة الصبيح اختتمت زيارة ناجحة للخرطوم التقت خلالها الرئيس السوداني الذي استمع من خلالها لنتائج الزيارة ونقل من خلالها تحياته الى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، متمنيا له دوام الصحة والعافية ومهنئا الكويت بعيدها الوطني.

وأضاف السفير القبندي ان الوزيرة الصبيح أجرت مباحثات مع الجانب السوداني في مجال العمل والشؤون الاجتماعية أفضت الى اتفاقية سيتم اعتمادها بعد اكتمال ترتيباتها القانونية والدستورية في البلدين.

وشكر القبندي الحكومة السودانية على حسن ضيافتها بشكل يعكس عمق العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.