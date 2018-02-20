وزيرة الهجرة المصرية: علاقاتنا مع الكويت متميزة

أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بالعلاقات “المتميزة” مع بالكويت سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي.

واكدت الوزيرة في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط أمس في ختام زيارتها الى الكويت بما تحظى به الجالية المصرية من اهتمام ورعاية في الكويت.

وقالت إن هذا “يعد انعكاسا طبيعيا للعلاقات الوطيدة بين البلدين خاصة في ظل التفاهم والتعاون الوثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

واشارت مكرم الى التسهيلات التي ستقدم للمصريين العاملين في الكويت لمساعدتهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقررة في الخارج ايام 16 و17 و18 مارس المقبل.

وأوضحت ان (الهيئة الوطنية للانتخابات) وفرت بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج كل التسهيلات الممكنة للمصريين لممارسة حقهم الدستوري.