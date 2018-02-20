وزير الأشغال: ولي العهد نبراس في البذل والعطاء

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أحد الرموز البارزين في تاريخ الكويت الحديثة الذين تمرسوا في إدارة شؤون البلاد وعايشوا أحداثها وساهموا في نهضتها وبنائها.

وقال الرومي لـ”كونا”بمناسبة الذكرى الـ12 لتولي سموه ولاية العهد: إن سموه استطاع من خلال عشقه الشديد للكويت وحبه لابنائها ورعايته الابوية وعطائه المتدفق أن يسطر صفحات ناصعة من تاريخ البلاد.

وأضاف ان النجاحات الكثيرة والانجازات العديدة التي حققها سموه في مختلف المواقع والمناصب تجسد المسيرة الحافلة بالعطاء والحكمة والخبرة. وثمن الرومي ببالغ الاعتزاز المسيرة الخيرة لعطاء سموه التي كانت نبراسا يحتذى به من خلال البذل والعطاء لخدمة الوطن الغالي, سائلا المولى عز وجل أن يوفق سموه دوما ويسدد على دروب الخير خطاه للمضي قدما في طريق الاصلاح والتقدم للوطن العزيز.