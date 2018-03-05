• تعويض أصحاب الحيازات المتضررة واعتماد نظام التصميم ليلا للشراكة

كتب- محمد غانم :

كشف وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي عن وجود 156 عائقاً على خط سكك الحديد من بينها خطوط كهرباء هوائية ومياه ومعالجة الصرف الصحي وبايبات بترول واسوار لمنشآت وابراج اتصالات وطرق وذكر الرومي في رده على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة انه لم يتم البدء في اجراءات تنفيذ مشروع السكك الحديد لعدم اكتمال دراسة الجدوى بالمشروع ووجود العوائق المشار اليها .

واضاف ان هناك عوائق أخرى تتمثل في وجود حيازات زراعية متعارضة تابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مشيراً إلى أن بلدية الكويت والزراعة اتفقتنا تعديل الهيئة اوضاع هذه المزارع وتقييم الضرر الواقع على كل حيازة بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث اليه تعويض اصحاب الحيازات المتضررة ومن ثم رفع تقرير الى مجلس الوزراء بذلك مع اقتراح الحلول المناسبة.

واشار الرومي الى انه جار حاليا التنسيق من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع الجهات المعنية ذات الصلة لتحديد جميع العوائق التي تعترض مسار المشروع ووضع الاليات اللازمة لتذليلها واخلاء مسار المشروع من تلك العوائق .

وتابع الرومي ان بلدية الكويت انتهت من تثبيت مسار المرحلة الاولى من مراحل المشروع بعرض 200 متر مع العوائق على المخطط المساحي 3945/م ويجري حاليا تسليم المرحلة الاولى من بلدية الكويت وهيئة الطرق والنقل البري.

واوضح الرومي انه نظرا للالتزمات المالية الضخمة وطويلة الامد لهذا المشروع فقد تمت اعادة دراسة المشروع واعداد دراسة فنية مالية لوضع آلية للتنفيذ بواسطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعيداً عن في نظام الشراكة ppp في تنفيذ المشروع مع الاخذ في الاعتبار تحديث ومراجعة جميع الدراسات التي تم اعدادها سابقا واعتماد نظام التصميم والانشاء كبديل لنظام الشراكة للمراحل الاولية للتنفيذ.

وأضاف يمكن اعتماد نظام الشراكة في مراحل لاحقة من المشروع والصيانة اذا كان مجديا هذا بالاضافة الى البدء في الجزء الضروري لاستيفاء التزامات دولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي المتمثل في 111 كيلو من خطة شبكة سكك الحديد والتي تتألف من ثلاثة قطاعات.

واشار الرومي الى انه يجرى حاليا استكمال دراسة الجدوى بما تضمنته من الامور الفنية والهندسية والبيئية والمالية والقانونية لتنفيذ المشروع علماً أن مدة التنفيذ قد تختلف حال تنفيذه من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري في ضوء الدراسة الجاري مراجعتها واعدادها من قبل الهيئة.