أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة تبرعوا بمبلغ 35 مليون دولار مساهمة من مؤسسات الشؤون الإسلامية العراق.

وقال العفاسي في تصريح صحافي: ان هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الرامية إلى مساعدة الشعب العراقي من الجانب الانساني ومساعدته في بناء البنية التحتية في المدن العراقية.

وأضاف العفاسي ان الكويت وبعقدها مؤتمر إعادة إعمار العراق جسدت حقيقة معنى بلد الانسانية لمساهمتها في رفع معاناة سوء الأوضاع الانسانية وتردي الأحوال المعيشية في العراق.

وأوضح أن الكويت وقائدها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي لقبه العالم أجمع بلقب القائد الانساني اثبت حقيقة ومعنى هذا الاسم من خلال إقامة مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تسابقت الى المشاركة فيه كبريات الشركات العالمية.

وقال العفاسي ان الشركات التي أعلنت مساهمتها في مؤتمر اعادة اعمار العراق تعمل في قطاع البنية التحتية وهو ما سيساهم في إعادة إعمار قطاعات: البناء والتشييد والكهرباء والماء والاتصالات والمطارات والجسور والموانئ والقطاع الصحي والتعليمي.