وزير الإعلام: المؤتمر تثبيت لأمن واستقرار العراق

أكد وزير الاعلام محمد الجبري امس ان استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق تأتي تجسيدا للفكر الانساني لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وكقائد للعمل الانساني من اجل تثبيت دعائم الامن والاستقرار في العراق من خلال اعادة الاعمار في المناطق التي تم تحريرها من قوى الارهاب والظلام الفكري.

وثمن الجبري في بيان عقب افتتاح المركز الاعلامي الخاص بالمؤتمر في فندق “كورت يارد / الراية” عاليا حضور ومشاركة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الاميري محمد أبو الحسن رئيس اللجنة الاعلامية العليا للمؤتمر معتبرا انه بمثابة قوة دافعة للمركز في اول يوم عمل له ودليل على اهتمام ودعم القيادة السياسية العليا بالبلاد لكل عمل وجهد وطني إعلامي يبرز الوجه الحضاري للكويت.

واشار الجبري الى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاعلام من اجل انجاز هذا المركز الاعلامي وتجهيزه بكافة وسائل الاتصال والتواصل الحديثة لتسهيل مهمة الضيوف والصحفيين ووكالات الانباء والقنوات الفضائية والاذاعية للقيام بعملها على اكمل وجه والتواصل مع مؤسساتهم الاعلامية بكل سهولة ويسر على مدار الساعة طوال أيام انعقاد المؤتمر بما يعكس قدرة الاعلام الكويتي على القيام بالتغطيات الاعلامية لكافة المؤتمرات الدولية بكل احترافية وابداع.

وأعرب عن سعادته بالحضور الاعلامي العربي والاجنبي الكثيف لمتابعة اعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي يؤكد ثقة الاعلام العربي والاجنبي في جدية ونجاح اي مؤتمرات او فعاليات اقليمية ودولية تستضيفها الكويت، مشيدا في ذات الوقت باستراتيجية قطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام من اجل ترسيخ صورة ذهنية مشرقة عن دولة الكويت لدى المؤسسات الاعلامية العربية والدولية.