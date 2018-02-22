وزير الخارجية أقام مأدبة غداء والتقى بان كي مون

نيويورك – كونا: أقام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مأدبة غداء رسمية على شرف الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمشاركين في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وحضر المأدبة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ووزير خارجية كوت ديفوار مارسيل أمون تانو ووزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش والنائب الأول لوزير خارجية كازاخستان مختار تيلابردي وعدد من كبار المسؤولين ومندوبي وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن. كما حضرها كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد.

والتقى الشيخ صباح الخالد مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وجاء اللقاء إثر مشاركة بان كي مون في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى التي ترأسها الشيخ صباح الخالد حول أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي دعت دولة الكويت لعقدها تحت عنوان “مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين”.

وأشاد بان كي مون خلال اللقاء بمشاركة الكويت الفعالة في مركز بان كي مون للمواطنة العالمية مثمنا قبولها عضوية المجلس الاستشاري التابع للمركز.