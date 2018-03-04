وزير الخارجية استقبل المبعوث الأميركي

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المبعوث الأميركي الجنرال المتقاعد أنتوني زيني في مكتبه بوزارة الخارجية امس وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين الوزير المفوض ريم الخالد. ورافق الضيف كل من سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفيرمان ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج السفير تيم ليندركينغ.
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