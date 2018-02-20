نيويورك – (كونا): قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وباعتبارها ممثلة للدول العربية ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعتبر “مركزية للعرب والمسلمين”.

واكد وزير الخارجية خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول من امس الاثنين في نيويورك موقف الكويت المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل جميع حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على اهمية العمل يدا بيد مع الاشقاء الفلسطينيين بكل الأوقات لابراز أهمية القضية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

ونقل الخالد خلال اللقاء تحيات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنيات سموه للرئيس الفلسطيني بدوام الصحة والعافية ولفلسطين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي السياق قال الخالد في تصريح صحافي بعد اللقاء “تشرفت بلقاء الرئيس محمود عباس وتحدثنا عن رئاسة الكويت لمجلس الامن خلال شهر فبراير الجاري وجهودها في تسليط الضوء على قضايانا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبر من اقدم القضايا في الأمم المتحدة ولا يجب ان تستمر بهذا الشكل حيث يجب ان يكون هناك حل لهذه القضية وفق برنامج زمني وعلى مرجعيات المجتمع الدولي”.

وأضاف ان “مرجعيات المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية تتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمبادرة العربية للسلام وجميعها مسلمات يحرص المجتمع الدولي على تطبيقها”.

وتابع “ننسق مع اشقائنا الفلسطينيين في كل ما يتعلق بالقضية بمجلس الامن وخلال أنشطة وفعاليات الأمم المتحدة بشكل عام حيث تعتبر مشاركة الرئيس الفلسطيني في جلسة مجلس الامن التي تعقد في الـ20 من فبراير الجاري مهمة ونعول عليها الكثير لاطلاع المجتمع الدولي على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي “ان موقف الكويت مشرف واخوي وداعم بشكل كبير ولولا وجود الكويت بمجلس الامن لما تمكنا من القدوم الى هنا ولولا رئاسة الكويت لمجلس الامن لما عقدت مثل هذه الجلسة بحضور الرئيس الفلسطيني فهو جهد مشكور للكويت ولصاحب السمو امير الكويت ولوزير الخارجية ولمندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة”.

واضاف ان “الكويت عملت كل ما هو مستطاع لتوفير الفرصة التاريخية لفلسطين وللرئيس الفلسطيني للحضور والمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمجلس الامن ولفتح هذه الجلسة المغلقة لكي يتمكن الرئيس الفلسطيني من التحدث امام مجلس الامن وعبره الى العالم حول الوضع في فلسطين خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

واضاف “نحن نقدر هذه الجهود الكبيرة ونتقدم بالشكر الى الكويت ولسمو الأمير وللحكومة ولوزير الخارجية ونقدر الدعم الكامل والمميز للموقف الفلسطيني والتضحية الكبيرة التي تقدمها الكويت لمساندة الحق الفلسطيني لأننا نعلم تماما ان رئاسة مجلس الامن تتطلب من الدولة المترئسة تقديم الكثير من التضحيات بهذا الخصوص لاسيما في حال تمت دعوة فلسطين للحضور على مستوى الرئيس”.