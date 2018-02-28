وزير الداخلية بحث مع سفراء أميركا وفرنسا وتركيا ومصر والجزائر العلاقات الثنائية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح امس بمكتبه سفير الولايات المتحدة الأميركية في البلاد لورانس سيلفرمان.

وأكد الجراح عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتوافق الرؤى والمواقف بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من جانبه، أعرب السفير سيلفرمان، عن تقديره لدور الكويت في دعم السلام والأمن في المنطقة.

كما التقى الفريق الجراح، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي، واستعرض معها عددا من القضايا التي تهم الجانبين في المجال الأمني.

كما استقبل في وقت لاحق سفيرة الجمهورية التركية عايشة كويتاك.

والتقى سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني، والوفد المرافق له.

وأشار الجراح إلى تطابق المواقف والرؤى بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيداً برسوخ وتنامي العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي سياق متصل استقبل الجراح سفير جمهورية الجزائر عبدالحميد عبداوي، وتم خلال اللقاء تبادل عدد من المسائل التي تهم البلدين الشقيقين.