ميونيخ -(كونا):

واصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح امس مشاركته في الدورة ال 54 من (مؤتمر ميونيخ للأمن) الذي يعد الاكبر والاهم من نوعه في العالم.

وعقد الشيخ خالد الجراح لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي بيتر ماورير لبحث سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الدولية والكويت وسبل حماية ضحايا النزاعات المسلحة وحمايتهم.

كما واصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي المشاركة في المؤتمر بعقد لقاء ثنائي مع منسق مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي غيل دي كيرشوف.

وبحث الشيخ خالد الجراح مع المسؤول الاوروبي طرق تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي من جهة والكويت من جهة اخرى على صعيد مكافحة الارهاب والتصدي للجماعات التكفيرية وتجفيف منابع الارهاب.

الى ذلك عقد وزير الداخلية لقاءات عدة مع مسؤولين دوليين رفيعين بحث معهم العلاقات الثنائية، حيث التقى رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني ومسؤولين اثنين في منظمة «الشيوخ» غير الحكومية هما الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان والمبعوث الاممي السابق الى سورية الاخضر الابراهيمي، كما اجتمع مع وزير الدفاع اللبناني يعقوب «صراف والنائب الاول لجمهورية جنوب السودان تعبان تينغ غاي».