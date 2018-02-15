وزير الداخلية يشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني

غادر البلاد امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح على رأس وفد أمني رفيع المستوى وذلك لترؤس وفد الكويت في مؤتمر ميونيخ الامني الذي يعقد في مدينة ميونيخ بالمانيا الاتحادية خلال الفترة من 15-18 الجاري.

وكان في وداعه على ارض المطار وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي وعدد من القيادات الامنية.