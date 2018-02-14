وزير الدفاع العراقي يبحث مع نظيرته الفرنسية تدريب الجيش

بغداد – وكالات: بحث وزير الدفاع العراقي محمود الحيالي أمس، مع نظيرته الفرنسية فلورينس بارلي جهود إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب داخل العراق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحيالي، أنه اجتمع مع بارلي على هامش مؤتمر وزراء دفاع التحالف الدولي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، موضحا أن الجانبين بحثا التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص إعادة إعمار المناطق المحررة، كما بحثا دور فرنسا في تدريب الجيش العراقي وتأهيله.

من جانبه، بحث وزير الداخلية قاسم الأعرجي، مع قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل، عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن الأعرجي استقبل في مكتبه ببغداد فوتيل، وبحث معه عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تفعيلها وبما يعزز الشراكة والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

من جهته جدد الجنرال فوتيل دعم بلاده للعراق على مختلف الأصعدة.

ميدانيا، أعلن الجيش التركي، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو، أغارت على مواقع شمال العراق، ودمرت مستودعات أسلحة وذخيرة وملاجئ ومخابئ تابعة لحزب العمال الكردستاني.

على صعيد آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغداد.

من جانبها، نفت قيادة عمليات بغداد، ما تردد عن تفجير سيارة مفخخة في منطقة المنصور غرب بغداد.

بدوره، أفاد الملازم في شرطة الموصل إياد حسين العسلي، باعتقال عصابة تتكوّن من ستة أشخاص مختصين في سرقة وتهريب الآثار والمخطوطات الإسلامية في مدينة الموصل، موضحا أن أفراد العصابة استغلوا الأوضاع غير الطبيعية أثناء سيطرة تنظيم “داعش” على المدينة، وتمكنوا من وضع أيديهم على قطع من الآثار التاريخية العائدة لحقب مختلفة من تاريخ نينوى، ومخطوطات إسلامية نادرة.

على صعيد آخر، أعلن مصدر قضائي عراقي اعتقال عنصر أمني بتهمة التلاعب بقاعدة البيانات الخاصة بأسماء عناصر “داعش”، حيث كان يمسح أسماء عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء مقابل 400 دولار عن كلّ اسم.