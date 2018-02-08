وزير الدفاع القطري يتفقد تمريناً بالزي العسكري على الحدود السعودية

الدوحة – وكالات: ظهر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، بالزي العسكري، خلال تفقده تمرين “مقدام” التعبوي لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية، في معسكر “جو السلامة”، القريب من الحدود السعودية.

وجاء هذا الظهور لوزير الدفاع القطري بالزي العسكري، بعد ساعات من تغريدة للمستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، على “تويتر” قال فيها إن “خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين، نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته، تراها إشارة من الكبار وما يحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق 200 جيب ماتوقف إلا بالوجبة”.

وذكر موقع “سي إن إن” الالكتروني، أن العطية قال في كلمة له للجنود المشاركين في التمرين، “في تواجدكم لا يستطيع أحد أن يمس بسنتيمتر واحد فينا”.

وأضاف أن زي العطية قوبل بتعليقات من المواطنين والخبراء والمهتمين بالشأن السياسي الخليجي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت صحيفة “العرب” القطرية، أن التعليقات في مجملها اعتبرت ظهوره بهذا الزي رسالة واضحة للخارج، تعكس جاهزية القوات المسلحة القطرية واستعداداتها في الظروف الإقليمية الحالية.

وأعاد حساب وزارة الدفاع القطرية على “تويتر” نشر مقطع فيديو نشره حساب “مجلة الطلائع الدفاعية” للعطية، إضافة الى صور تظهره بالزي العسكري خلال تفقده للتمرين.

من جهته، نشر الإعلامي القطري عبد الله الوذين مقطع فيديو للعطية خلال تفقده للمعسكر، وهو يقول للجنود المشاركين في التمرين “في تواجدكم لا يستطيع أحد أن يمس سم واحد فينا.”

في غضون ذلك، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الشيخ تميم اطلع خلال الاتصال، على “الأوضاع الإنسانية الحرجة لأهل غزة في ظل الحصار ونقص الوقود الذي تسبب في غلق مستشفيات وعيادات طبية بالقطاع”.

واضافت إن الشيخ تميم أكد لهنية استمرار الدوحة في “دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلتها مشاريع الإعمار في القطاع، وعلى سعيها في توفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات”.

من جانبه، عبر هنية عن “شكره وشكر أهالي غزة لأمير قطر على دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى استجابته لمناشدة أهل غزة”.

من جهة أخرى، نظم مئات الاشخاص من المرضى والجرحى الفلسطينيين أمس، اعتصاماً للاحتجاج على استمرار الحصار الاسرائيلي للقطاع ولمطالبة المجتمع الدولي بتوفير العلاج لهذه الفئة.

ورفع المعتصمون في الوقفة الاحتجاجية التي جرت بالقرب من حاجز بيت حانون لافتات تطالب برفع الحصار الإسرائيلي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم.