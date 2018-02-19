وزير الدفاع بحث مع سفيري روسيا وتونس موضوعات مشتركة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر السيف، أمس، مع سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد اليكسي سولوماتين ويرافقه الملحق العسكري الروسي العقيد البحري فاليري كوتوغاروف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بـ(الدفاع) في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك حيث أشاد الشيخ ناصر الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأضافت: ان الشيخ ناصر الصباح بحث في وقت لاحق في قصر السيف مع سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى البلاد أحمد بن الصغير أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك حيث أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء رئيس هيئة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء الركن وليد السردي والشيخ حمد خالد المالك.