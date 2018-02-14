استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح في قصر بيان صباح أمس سفير جمهورية باكستان لدى البلاد غلام دستجير.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جهة أخرى استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أمس العقيد الدكتور ناصر العنزي وذلك بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه في فلسفة العلوم البيئية والاعلام البيئي، والعقيد بحري الدكتور مهندس سعود العنزي بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية ( اتصالات)، وكذلك لحصوله على شهادة براءة اختراع في الاتصالات والالياف الضوئية، كما اهدوا نسخه من رسالتهما إلى النائب الأول.

وقد هنأ النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، الضباط الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وحثهم على متابعة المزيد من الانجازات المميزة في مجال تخصصهم للنهوض والارتقاء في وحداتهم مما يعود بالنفع للجيش الكويتي داعيا لهم بالمزيد من التفوق والنجاح لخدمة وطنهم تحت ظل قيادة سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.