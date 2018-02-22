ننفذ التعليمات السامية بحذافيرها وشكراً لمديرة مكتب الشهيد “وجنودها المجهولين”

كتب – عبدالناصر الأسلمي:

ثمن وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس الامناء لمكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم الشيخ علي الجراح جهود الوكيلة المساعدة بالديوان الاميري مديرة عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير واعضاء المكتب على إنجاح فعاليات مهرجان “شكراً 2” قائلا “شكرا لفاطمة الأمير وجنودها المجهولين”.

وجه الشيخ علي الجراح خلال افتتاحه فريج شقردي ضمن حديقة الشهيد في فعاليات مهرجان شكراً إلى والد الجميع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد راعي نهضة الكويت وقائد الانسانية أسمى معاني التقدير والاحترام وأجمل التحيات والتباريك في شهر أفراح الكويت وفي عيدها الوطني المجيد ويوم التحرير العظيم يوم انتصرت الكويت بأبنائها وشهدائها على الظلم والعدوان والطغيان وقهرت الاحتلال وطردت قوى البغي من أرضها الطاهرة، فعادت الكويت حرة لتبدأ بأيدي أبنائها الأوفياء البررة مرحلة جديدة على طريق البناء والتقدم والارتقاء في سلم العلم والعزة والمجد.

وأضاف نجتمع اليوم للتعبير عن الشكر والامتنان لكل من ساهم في مهرجان “شكرا 2” الذي اقيم تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي ننفذ تعليماته الوطنية الصادقة بحذافيرها وللتعبير عن فرحة الكويت في شهر افراحها بمناسبة يوم العيد الوطني المجيد ويوم عيد التحرير في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير والتعبير ايضا عن شكر الكويت للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب الكويت منذ الثاني من اغسطس وحتى السادس والعشرين من فبراير من العام 1991 نصرة للحق والى ان تحررت الكويت من رجس الاحتلال وطرد القوات الغازية من ارض الكويت الطاهرة.

وذكر ان اقامة مهرجان شكرا تأتي قبل كل اعتبار انطلاقا من الامر الإلهي وقوله جل وعلا “ولا تنسوا الفضل بينكم” ومن تعاليم نبيا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي علمنا في حديثه الشريف “من لا يشكر الله لا يشكر الناس” وكذلك من الاخلاقيات والمبادئ التي عرفت عن اهل الكويت اهل الوفاء والعرفان، فنحن اليوم نعيش فرحتين ومناسبتين عزيزتين على قلوبنا وهما يوما العيد الوطني رمز استقلال الكويت عن الحماية الاجنبية عام 1961 ليكون هذا اليوم دافع لنا في تعميق فهمنا وادراكنا لمعنى المواطنة بكل ما فيها من وفاء واخلاص.

وأضاف الجراح كما نحتفل بيوم التحرير ليكون دافعا لنا وللاجيال القادمة لشحذ الهمم في الدفاع عن الكويت وحماية ارضها واعلاء صرحها عزيزة كريمة شامخة وتتبوأ المكانة اللائق بها بين الامم إذ أن الاحتفال بعيد التحرير تعبير عن فرحتنا بتحرير ارضنا الطاهرة من رجس احتلال بغيض جثم على ارضنا الطاهرة 208 ايام.

وتابع لقد تم تحرير الكويت بفضل الله ثم بفضل صمود أبنائها ومقاومتهم الباسلة للمحتل الغاشم فدفعوا ضريبة الدم ورووا ارضها الطاهرة بدمائهم الزكية وارتقى مئات من ابنائنا وبناتنا الى مصاف الشهادة ولقد سخر لنا الله المجتمع الدولي بأسره فحشدت 42 دولة عربية واجنبية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية قواتها وقاتلت المحتل على مدى 42 يوما جوا وبحرا ودخلت القوات الكويتية تتقدم قوات صديقة وشقيقة ارض الكويت في السادس والعشرين من فبراير 1991 وطردت قوات الغاصب المحتل واعلنت الكويت حرة.