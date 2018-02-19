كتبت – مروة البحراوي:

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن استحداث تطبيقات “الكترونية” للتوعية الصحية تهم مختلف شرائح المجتمع، مثل تطبيق “صحتي” للأطفال، السكري، الربو، التطعيمات وتطبيق الصحة الالكترونية الذي يخدم كافة الفئات العمرية.

وأشار الصباح في تصريح صحفي أمس إلى أن التطبيقات تعمل على كافة الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية العاملة بنظام iOS وأندرويد، كما يتوافر تطبيق الصحة الالكترونية كموقع إلكتروني على شبكة الانترنت، وكشف عن ان الوزارة تخطط لإعداد المزيد من التطبيقات الإلكترونية التي تخص مختلف الحالات المرضية.

وأكد حرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، سواء في النواحي التشخيصية والعلاجية للأمراض أوفي الجانب التوعوي وذلك كوسيلة للوقاية من الأمراض سواء المعدية أوالمزمنة.

وفيما يتعلق بتطبيق “صحتي” للأطفال، أوضح الوزير الصباح أن التطبيق يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية للتوعية الصحية للأطفال، وقد تم تطويره بالتعاون مع مجلس الصحة لمجلس التعاون الخليجي، مبيناً انه يشمل مزيج ألعاب تفاعلية وقصصاً وأفلاماً توعوية ونصائح صحية، تعمل على تعزيز المفاهيم والمهارات الصحية لدى الأطفال.

وأضاف: ان تطبيق “سكري الأطفال يعتبر الأول من نوعه باللغة العربية، وقد تم تطويره لمساعدة الأطفال مرضى السكري وأسرهم ومعلميهم على الانتظام في قياس نسبة السكر وتنظيم آلية تلقي العلاج.

وأشار إلى أن تطبيق التطعيمات يهدف إلى مساعدة أولياء الأمور على تذكر مواعيد التطعيمات للأبناء حتى إتمام جدول التطعيمات الرئيسي، بينما يهدف التطبيق الإلكترونى لمرض الربوإلى مساعدة المرضى على التحكم في المرض.

وذكر ان تطبيق وبوابة “الصحة الإلكترونية” يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وهومنظومة إلكترونية شاملة تناقش مختلف المجالات الصحية، ولفت إلى أنها تحوي ما يزيد على 1500 مادة صحية إلكترونية.

من جهة أخرى، استقبل وزير الصحة د. باسل الصباح، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية، فيصل المطوع، ود. عبداللطيف البدر، ود. راشد العويش وطلال البحر، وكلاً من د. فريدة العوضي، ود. محمد زبيد، ود. جمال الفضلي، ود. محمد الجار الله.

وقدم له شرحاً وافياً عن برنامج جمعية القلب الكويتية، الهادف إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية، وتجنب السلوكيات والعادات غير الصحية.

كما عرض الوفد على الوزير مبادرة جمعية القلب الكويتية وإطلاقها لحملتها الوطنية الكبيرة “ساعد” التي ستتم بالتعاون مع أكاديمية العلوم الحياتية وبحضور الرئيس التنفيذي للأكاديمية د. محمد العنزي، مبيناً انها تهدف إلى الحماية والتقليل من نوبات القلب الطارئة، حيث سيتم تدريب 1500 شخص -بشكل مبدئي -على مبادئ الإنعاش القلبي والرئوي بهدف المساعدة في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية في الكويت.

وقدّم أعضاء مجلس إدارة الجمعية رؤيتهم الكاملة لكل تفاصيل الحملة بمشاركة الرعاة وداعمي الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة بداية من فبراير شهر الأعياد.

كما تم خلال اللقاء أيضاً تقديم كتاب “دليل صحة القلب” الذي يستعرض ملخصات أبحاث القلب التي قام بها الأطباء والأساتذة والتي تمت خلال الأربع والثمانين سنة الماضية في مجال صحة وأمراض القلب في الكويت والمدرجة في سجلات النشر الطبية والعلمية العالمية وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط.

وقد أشاد الوزير بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجمعية، وعبر عن تقديره واعجابه بالأنشطة والحملات التوعوية الرائدة التي تقوم بها الجمعية.

ورغبة منه في التعبير عن إعجابه بالحملة الوطنية “ساعد” وعد الصباح رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية بتقديم المساعدة والدعم اللازم لهم.