صرخوه: ضمان تقديم خدمات طبية بمستوى عالٍ متميز لـ20 ألف طالب كويتي بمصر

القاهرة – كونا: قام وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح امس بجولة تفقدية داخل المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة اطلع خلالها على سير العمل في اقسام وعيادات المكتب.

واستمع الوزير الشيخ باسل الصباح والوفد المرافق له خلال الزيارة الى شرح مفصل من رئيس واعضاء المكتب عن الخدمات الصحية المقدمة هناك فضلا عن المشكلات التي تواجه العاملين فيه “للعمل على ازالتها”.

وأعرب رئيس المكتب الصحي بالقاهرة الدكتور منصور صرخوه عن سعادته واعضاء وموظفي المكتب بهذه الزيارة.

وقال: انه تم خلال اللقاء استعراض “الاسلوب الامثل” والمعايير المتبعة لدى المكتب لاختيار المستشفيات والمراكز الطبية التي يتم التعاقد معها بما من شأنه ضمان تقديم الخدمات والرعاية الطبية “بمستوى عال ومتميز” للطلبة الذين يزيد عددهم عن 20 الف طالب وطالبة وغيرهم من الكويتيين.

واشار في هذا الاطار الى حرص المكتب على الالتزام بمعايير الجودة وتقييم هذه المستشفيات والمراكز بشكل دائم، مؤكدا انه يتم الغاء التعاقد مع المراكز “دون المستوى” لضمان استمرار تقديم المستوى العلاجي الصحي “العالي”.

واوضح صرخوه ان المكتب الصحي بالقاهرة يتبع احدث الاساليب التكنولوجية، مشيرا الى انشاء موقع على شبكة الانترنت خاص بالمكتب لخدمة الطلبة.

ويضم الوفد المرافق للوزير الدكتور فهد العيسي والدكتور جاسم الهاشل والدكتور فيصل الثويني والدكتورة رحاب الوطيان وعبدالعزيز الطشه.