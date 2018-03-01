الأوضاع في اليمن كارثية وأكثر من 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي

القاهرة -كونا: ناشد وزير الصحة اليمني ناصر باعوم الدول العربية تقديم الدعم الصحي لبلاده التي تعاني “اوضاعا صحية كارثية” مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الصحي والانساني الذي تقدمه بعض الدول العربية “خاصة الكويت والامارات والسعودية”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها باعوم رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء الصحة العرب امام اعمال الدورة الـ49 للمجلس التي انطلقت اعمالها بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس.

وقال باعوم ان الصراع في اليمن ادى الى “نتائج كارثية” في القطاع الصحي “حيث يفتقر 16 مليون شخص للرعاية الصحية” مضيفا أن “هناك 1.5 مليون طفل يعانون سوء التغذية كما أن 50 في المئة من المرافق الصحية مغلقة جزئيا او كليا فيما يعاني 17 مليون شخص انعدام الامن الغذائي”. واشار الى ما يشهده اليمن من صراع “جراء الانقلاب الحوثي الذي تدعمه ايران” لافتا الى ان المنطقة تشهد حروبا ونزاعات خلفت اعدادا متزايدة من الضحايا فيما اصبح من الصعب تقديم الرعاية الصحية “الا في الحدود الدنيا”. واشار باعوم ايضا الى وجود “عقبات” تتعلق بنقص مياه الشرب او تقديم الخدمات كالكهرباء وكذلك انتشار الامراض والاوبئة التي اودت بحياة الملايين.

ودعا في كلمته الى تضافر الجهود واستغلال الامكانيات وتطوير الآليات لتحسين وتجويد القطاع الصحي عربيا معربا عن تطلعه الى “تعاون عربي حقيقي” للتصدي للتحديات في هذا القطاع.

من جهته اكد رئيس الدورة الجديدة لمجلس وزراء الصحة العرب وزير الصحة الاردني محمود الشياب اهمية الاجتماع مشيرا الى انه ينعقد “في ظل ظروف صعبة بالغة الحساسية تمر بها المنطقة العربية”.

واوضح الشياب أن هذه الظروف ألقت بظلالها على الجوانب الصحية والاجتماعية للدول العربية ودول الجوار داعيا الى تعزيز العمل العربي المشترك وتكاتف الامكانيات للنهوض بالقطاع الصحي “والنأي بالصحة عن الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة” والعمل على تحقيق التكامل العربي في مجال صناعة الدواء.