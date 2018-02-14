كتبت ـ مروة البحراوي:

أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح تعليمات باجراء عملية مستعجلة لمريض من فئة غير محددى الجنسية» بدون في مركز الدبوس للقلب، انتهت بطاقته الامنية وتم احتجازه في العناية المركز بسبب عدم استقرار حالته الصحية وحاجته الى اجراء جراحة عاجلة لتركيب مضخة قلب.

من جهة أخرى أعلن رئيس كلية النساء والولادة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) استشاري نساء وولادة وجراحة الاورام النسائية د. وليد الجسار استئصال ورما حميدا بحجم 16 كيلو غراما من مبيض مواطنة بنجاح.

وقال الجسار في تصريح صحافي أن المريضة كانت تبلغ من العمر 38 عاما، وكانت تعاني من الام شديدة بسبب تضخم حجم الورم في المبيض، وبعد تشخيص الحالة واجراء الفحوصات اللازمة تم استئصال الورم بنجاح كبير.

وفي تفاصيل الحالة قال الجسار: إن المواطنة شعرت بانتفاخ حاد بالبطن اضطرت الى اللجوء لاحد المستشفيات الحكومية لاجراء عملية تكميم بهدف انقاص الوزن الزائد، الا ان الطبيب المعالج ابلغها بأن الانتفاخ ما هو الا ورم موجود بالمبيض الايمن، فيما ان المبيض الايسر والرحم بحالة سليمة ولم يتم استئصالهما.