كتبت – مروة البحراوي:

حدد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح شروط طلب تعاقد قطاعات الوزارة لتوريد أنظمة آلية أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو طابعات، بالاضافة الى شروط طلب تعيين فنيين أو مستشارين حاسب آلي، كما طالب بمراجعة جميع المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة والمطروحة حالياً.

جاء ذلك في القرارات الوزارية التي اصدرها الوزير الصباح امس، والتي تضمنت عدة شروط لتوريد الاجهزة ومنها أن تكون جميع الطلبات بموافقة كتابية من إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وهي الجهة التي تقوم بمراجعة تلك الطلبات الواردة من الجهات المختلفة بالوزارة وإبداء الراي بشأنها سواء بالموافقة أو بالاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

وبحسب القرارات ايضا، فإنه وفي حالة الاعتراض يكون مسبباً وموضحاً به البدائل، كما حدد القرار آلية طلب الأنظمة الآلية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والطابعات، اضافة الى جميع العقود المتعلقة بخدمات الأنترنت ومستشاري الحاسب الآلي وطرحها في مناقصة واحدة، بما يتناسب مع البنود أو الخدمات المطلوبة.

وأكدت القرار ات مسؤولية إدارة نظم المعلومات عن مراجعة وحصر كافة التعاقدات الحالية بشأن النظم الآلية بكافة قطاعات الوزارة، وإعداد تقرير بشأنها ورفعه للوزير خلال ثلاثة أشهر، كما تضمن القرار إجراء الدراسة الفنية بجميع المواضيع (مناقصات وممارسات وأوامر شراء ) بمقر جهاز الشؤون المالية بديوان عام الوزارة، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير الدراسة الفنية خلال إسبوعين من الدراسة.

وفيما يتعلق بمراجعة جميع المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة والمطروحة حالياً والمطلوب توفير احتياجات من خلالها لمرافق الوزارة المختلفة، والتي لم يتم التعاقد بشأنها، فقد طالب الصباح تزويده بالقائمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار، وقيام قطاع «المالية»بالتنسيق مع الجهات الطالبة والمستفيدة، لمناقشة طلباتها المطروحة بمناقصة عامة أو ممارسة أو أمر مباشر.

ولفت القرار الى ان المناقشة تهدف الى إمكانية تعديل الطلب أو تخفيض قيمته، أو إلغائه لوجود بدائل أخرى بالوزارة وذلك على مدى ثلاثة شهور إعتباراً من تاريخه كحد اقصى.

كما نص القرار على تجميع الطلبات المتشابهة لتقديم الخدمة نفسها وطرحها في مناقصه واحدة، مشددا على ضرورة مراعاة الإعلان عن أي ممارسة بالجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني بالوزارة، والالتزام بكافة أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته.

واكد اهمية التزام جميع الجهات القائمة بالإشراف على تنفيذ المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة، بمتابعة تنفيذ العقود بدقة والتأكد من قيام الشركات والافراد المتعاقد معها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بدقة مع تحرير المخالفات وخصم الغرامات إن وجدت.

وشدد القرار على ضرورة مراعاة عدم طرح أي مناقصة أو ممارسة أو أمر مباشرة إلاّ وفقاً للاحتياجات الضرورية لمرافق الوزارة، على ان يتم تحديد معدلات استهلاك لكل مادة بمرافق الوزارة المختلفة.

وتضمن القرار عدم طلب أي أدوية أو لوازم طبية أو لوازم مخبرية ضمن مناقصات الخليج، إلاّ إذا كان الصنف المطلوب محلياً أقل سعراً من مناقصات الخليج ومطابقاً للمواصفات.