يترأس وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وفد الكويت لاجتماع المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الصحة العرب بدورته رقم 49 المقرر عقده بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة غدا وبعد غد حيث وصل الوزير الى القاهرة أمس.

وذكر بيان صادر من وزارة الصحة أمس انه من المقرر ان يناقش وزراء الصحة العرب الموضوعات التي تمثل تحديات امام النظم الصحية العربية ومن ابرزها تطوير نظم المعلومات الصحية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية. وقال البيان ان من الموضوعات أيضا التطرق الى صحة المرأة واليافعين والوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة.

واضاف ان الاجتماع سيناقش المقترح المقدم من وزارة الصحة الكويتية بشأن الاحتفال سنويا بيوم الطبيب العربي لإلقاء الضوء على انجازات الاطباء العرب وما يقومون به من جهود لمجابهة التحديات التي تواجه النظم الصحية بالدول العربية.

وأوضح انه سيتم خلال الاجتماع استعراض التجارب والانجازات المتميزة بالمجال الصحي بالدول العربية وتبادل الخبرات بين وزارات الصحة والكلمة الموحدة لوزراء الصحة العرب امام اجتماع جمعية الصحة العالمية المقرر بجنيف في شهر مايو القادم. وأفاد البيان ان الاجتماع سيناقش التقارير المقدمة من الامانة الفنية عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في دوراته السابقة وتقارير الهيئات التابعة للمجلس.

من جهة أخرى اكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حرص الوزارة على المشاركة الفعالة بأعمال مجلس وزراء الصحة العرب وتقديم الدعم لتنفيذ قراراته بما يحقق التصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية.

وقال الوزير في البيان ان ذلك يتطلب التعاون والتشاور وتبادل وجهات النظر والتجارب الناجحة ضمن منظومة العمل العربي الصحي المشترك لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المرتكزة على الصحة.

يذكر ان الوفد المرافق لوزير الصحة يضم عددا من القياديين والمتخصصين بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الذين سيستعرضون انجازات دولة الكويت بمختلف المجالات الصحية وتبادل الخبرات مع رؤساء واعضاء الوفود المشاركة بأعمال المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الصحة العرب