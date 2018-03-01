وزير الصحة يناشد الدول العربية تقديم دعم صحي عاجل

القاهرة – أ ش أ:

ناشد وزير الصحة اليمني ناصر باعوم أمس، الدول العربية تقديم الدعم الصحي لبلاده التي تعاني أوضاعاً صحية كارثية بسبب ما تشهده من صراع جراء الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران.

وقال باعوم خلال أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الصحة العرب، إن الصراع في اليمن أدى إلى نتائج كارثية في القطاع الصحي حيث يفتقد 16 مليون شخص للرعاية الصحية، وهناك 1.5 مليون طفل يعانون سوء التغذية، كما أن 50 في المئة من المرافق الصحية مغلقة جزئياً أو كلياً، و17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

ودعا إلى تضافر الجهود واستغلال الإمكانيات وتطوير الآليات لتحسين وتجويد القطاع الصحي عربياً، معرباً عن تطلعه لتعاون عربي حقيقي للتصدي للتحديات في هذا القطاع.

وأشاد بالدعم الصحي والإنساني الذي قدمته بعض الدول العربية لبلاده، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات.