وزير الصحة ينوب عن الجراح في اجتماعات وزراء الداخلية العرب بالجزائر

غادر وزير الصحة الشيخ باسل الصباح والوفد الأمني رفيع المستوى المرافق له البلاد، أمس، متوجها الى الجزائر للمشاركة في اعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح.

وكان في وادعه على ارض المطار سفير الجزائر لدى الكويت عبدالحميد عبداوي وكبار القيادات الامنية في وزارة الداخلية.