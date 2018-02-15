وزير الصحة يوقف أطباء عن العمل ويحيلهم للنيابة بواقعة أخطاء طبية

كتبت – مروة البحراوي:

بعد ساعات من اثارة عدد من النواب قضية عدم محاسبة وهروب الاطباء والمسؤولين عن الاخطاء الطبية التي تسببت احداها بوفاة النائب السابق فلاح الصواغ وعجوز كويتية قبل ايام، أوقف وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح امس عددا من الاطباء عن العمل، وأوصى باحالتهم الى النيابة العامة بناء على نتائج تحقيق ادارة الشؤون القانونية في احدى وقائع الاخطاء الطبية التي وقعت بمستشفى تابع للوزارة.

وأكد الوزير الصباح في تصريح صحافي متابعة الوزارة تحقيقات ادارة الشؤون القانونية الخاصة بالأخطاء الطبية واتخاذ الاجراءات القانونية مع إعطاء الأولوية للشكاوى المقدمة من المرضى، مشيرا الى “تحديد سقف زمني لإجراءات التحقيق في القضايا والشكاوى لضمان صدور نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة”.

وشدد على ان الوزارة ستتخذ “اجراءات رادعة وعادلة في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير من جانب الفريق الطبي، للحفاظ على مستوى وجودة الرعاية الصحية والعلاج المقدم في المؤسسات الطبية المختلفة، مع الاخذ في الاعتبار المقترحات اللازمة لتطوير وإصلاح أوجه القصور وتحديد الجزاءات اللازمة على الجهات غير المتعاونة مع سير التحقيق، لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والنزاهة والشفافية، بما يبعث اطمئنان الجميع لمستوى جودة الخدمات الصحية في الكويت”.

من جهة اخرى، أكد الدكتور الصباح ان الوزارة “أولت تخصص الانف والاذن والحنجرة اهتماما خاصا حيث بلغ معدل تغطية المواليد بالمسح الصحي للسمع في العام الماضي نحو 80 في المئة”، مبينا ان هذا الامر “سيكون له مردوده الايجابي للاكتشاف المبكر للاعاقات السمعية وسرعة اتخاذ الاجراءات العلاجية والتاهيلية وخفض معدلات الاعاقة السمعية”.

واوضح ان “مؤتمر آخر المستجدات في جراحة الحنجرة والاحبال الصوتية سيعقد بالتزامن مع تدشين الوزارة برنامجاً وطنياً شاملاً ومتعدد المحاور للوقاية من الصمم ومع الاحتفال باليوم العالمي للسمع في 3 مارس من كل عام”، مشيرا الى ان المؤتمر يقام على مدى يومين ويحضره ما يفوق 12 زائرا من دول عربية ومن كندا واميركا واستراليا وسيتخلله اجراء عمليات جراحية ومناظرات للمرضى.