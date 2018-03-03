وزير المالية الإسرائيلي يهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي‎

القدس – الأناضول:
هدد وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون بالانسحاب من الائتلاف الحكومي و”التسبب بتفكيكه”، في حال لم تصادق الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام 2019.
وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أول من أمس، بأن تهديد كحلون، وهو زعيم حزب “كلنا” اليميني المشارك في الائتلاف الحكومي، جاء خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وتعهد كحلون في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، أمس، بـ”القتال من أجل المصادقة على الموازنة من أجل الإسرائيليين ومصالحهم”.
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