وزير بحريني: العلاقات مع الكويت ترتكز على المصير المشترك

المنامة – كونا: قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني محمد المطوع، امس، ان العلاقات الأخوية الوطيدة بين البحرين والكويت ترتكز على أسس راسخة من المحبة والمودة والمصير المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزير المطوع عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح.

واضاف الوزير المطوع بحسب الوكالة أن العلاقات بين البلدين تشهد نماء مستمرا بفضل ما توليه قيادتي البلدين من اهتمام بتطويرها في مختلف المجالات. وأكد حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالشكل الذي يلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب السفير الصباح عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان على ما يقدمه من رعاية ودعم واهتمام بكل ما من شأنه الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد في هاذ السياق أن العلاقات بين البلدين تشكل “نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء”.