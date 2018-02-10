وزير خارجية تركيا يشارك في المؤتمر

أعلنت وزارة الخارجية التركية اول من امس ان الوزير مولود جاويش أوغلو سيشارك في اجتماع دول التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

وقالت الخارجية التركية في بيان ان جاويش أوغلو سيلقي كلمة في المؤتمر الى جانب عقد اجتماعات ثنائية على هامش مشاركته بالفعاليتين.

وأضاف البيان أنه خلال اجتماع وزراء خارجية دول التحالف سيتم التأكيد على اسهامات تركيا في مكافحة “الارهاب” ودعوتها للمجتمع الدولي في الحرب ضد التنظيمات “الارهابية”.

وفي مؤتمر إعادة إعمار العراق سيتم تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها تركيا حتى الآن من أجل استقرار وازدهار العراق.